Sei anni fa Andrea Pirlo metteva a segno la prima perla con la maglia della Juventus. Il Maestro si sbloccò in bianconero con la specialità della casa, il calcio di punizione, e con un gol dall’importanza fondamentale nella cavalcata verso il primo scudetto dell’era Conte. La traiettoria chirurgica del numero 21, allo Stadium contro il Catania, pareggiò infatti la rete-lampo di Barrientos in un match combattuto e sofferto per i padroni di casa. L’1-1 di Pirlo dette il via alla rimonta della Juve, completata nel secondo tempo dai gol di Chiellini e Quagliarella.