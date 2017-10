(Alessandro Bassi è anche su

Il campionato è sospeso dall'ormai lontano maggio 1915, l'Italia e il mondo intero sono impegnati in una guerra che è diventata una carneficina inenarrabile.: hanno vinto la Coppa Federale nel 1916 e la Coppa Lombardia del 1917 ed ora, alle soglie della primavera 1918 si giocano un'altra Coppa, questa volta la Coppa Mauro nello spareggio contro i cugini dell'Internazionale.. La Federazione aveva organizzato per il 1917/18 la disputa della Coppa Mauro, non ottenendo però il patrocinio del Comitato Regionale Lombardia. La coppa aveva preso il nome dall'ingegner Francesco Mauro che allora era reggente della Federazione, il quale aveva messo in palio questo trofeo. Alla competizione si iscrissero sette squadre: Milan, Internazionale, Legnano, Saronno, Enotria Goliardo, U.S.Milanese e Nazionale Lombardia., senonché la decisione presa dal Comitato Regionale Lombardo di accogliere il ricorso dell'Internazionale aveva sparigliato le carte. I: il Legnano, ritenendosi defraudato della legittima vittoria, rifiutò di giocare e venne punito con lo 0-2 a tavolino. A quel punto il Legnano per protesta si ritirò dalla manifestazione e a cascata si ritirarono anche le altre squadre, tranne il Milan e il Saronno.. La decisione del Comitato Regionale lombardo aveva generato parecchi problemi, soprattutto in seno alla Federazione e i mesi seguenti furono roventi. Mauro temeva una spaccatura tra le società lombarde e si cimentò in un tentativo alquanto maldestro di rabbonire tutti i soggetti coinvolti.. A questo punto la ricostruzione della classifica corretta è oltremodo difficoltosa, perché il ritiro di tutte le altre squadre aveva provocato una pioggia di 2-0 a tavolino. Comunque, per domenica 3 marzo venne fissato lo spareggio tra rossoneri e nerazzurri, ma nessuno sapeva con certezza se quella partita sarebbe servita davvero a sancire il vincitore della Coppa.. A quei tempi era abbastanza abituale che si giocassero partite di beneficenza o che gli incassi di alcune gare ufficiali venissero devoluti a favore delle popolazioni delle terre irredente o martoriate dalla guerra.. Infatti era già accaduto nei mesi passati che Milano fosse oggetto di attacchi nemici e riunire una folla di spettatori attorno ad un campo da gioco poteva essere pericoloso. L'idea del Comitato Regionale lombardo era quello di devolvere l'incasso a favore della sottoscrizione cittadini Pro Profughi delle Province invase, come era accaduto già in occasione di altre manifestazioni sportive.. Il Milan di quegli anni di guerra come abbiamo detto era davvero forte, una squadra tecnicamente superiore alle altre e con forza e grinta da vendere; l'Internazionale, al contrario, non era certo nel suo momento storico migliore. A questa considerazione di carattere generale, se aggiungiamo che alla partita – forse – decisiva il Milan si presentava al completo mentre l'Internazionale ci arrivava priva del suo giocatore migliore, l'italo-svizzero Aebi, il destino era forse già scritto. Così il 3 marzo 1918 al Velodromo di Milano i rossoneri non ebbero particolari difficoltà a vincere contro i cugini una partita che ebbe un andamento diverso da quello che il risultato finale potrebbe far pensare.. Poi i nerazzurri si erano spenti completamente, e in poco tempo scomparirono letteralmente dal terreno di gioco lasciando campo aperto ai rossoneri.. Il paradosso fu che al termine di quell'incredibile 8-1 il Milan non sapeva ancora se aveva vinto o meno la Coppa, perchè ancora era da chiarire la questione del reclamo del Legnano. Ad ingarbugliare ancor più la vicenda c'erano state le dimissioni di Mauro pochi giorni prima della disputa della partita, così nessuno poteva dire con certezza ciò che sarebbe accaduto. La stessa Gazzetta dello Sport nel numero del 4 marzo 1918 aveva lanciato una richiesta al Legnano di rinunciare alle sue pretese affinché la vittoria così netta e limpida del Milan sui cugini dell'Internazionale suggellasse la vittoria della Coppa.Cosa che poi avvenne e