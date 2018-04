(Alessandro Bassi è anche su

La città di Genova è una delle culle del football italiano, a dirla tutta di stracittadine genovesi se ne disputano dalla tramonto del XIX secolo, ma il derby della Lanterna dell'epoca moderna nasce ufficialmente domenica 3 novembre 1946, quando ile l'appena natasi sfidano per la prima volta in campionato., Genova con il suo porto sul finire del XIX secolo è crocevia di persone, merci e idee. È in quel clima che gli inglesi di stanza nella città fondono un club dove poter praticare gli sport che più li appassionano. Così. Da quel momento il Genoa scriverà la storia dei primi anni pionieristici del nostro calcio: è tra le società che nella primavera del 1898 danno vita alla Federazione Italia del Football (F.I.F.) e sempre. Gli anni a cavaliere tra '800 e '900 sono anni nei quali il Genoa vince tutto ciò che di importante c'è da vincere, campionati e Palla Dapples su tutti. Vive un periodo di flessione durante il dominio della Pro Vercelli ma negli anni'20 torna a vincere il campionato altre due volte arrivando ad un totale di 9 scudetti, poi anni un po' più difficili, quegli anni'30 che vive con la denominazione all'italiana voluta dal regime, Genova 1893, quando conosce anche la retrocessione in serie B nel 1934, la prima della sua storia. La risalita è però immediata eIl Genoa, la “squadra degli inglesi” non è ovviamente l'unica di Genova, ce ne sono state tante altre e seguirne le vicende storiche non è sempre agevole ma è necessario se si vuole comprendere come nacque la Sampdoria. Già. Con lui il football ha una spinta decisiva, la squadra si iscrive contemporaneamente sia al campionato organizzato dalla Federazione calcistica sia a quello indetto dalla Federazione Ginnastica e di questo l'Andra Doria ne vincerà ben 4, di cui uno, il primo, a pari merito con il Milan.Come detto la notizia è ancora oggi incerta e gli studiosi ancora dibattono sul punto. Fatto è che la Sampierdarenese non disputa nessun altro campionato Federale sino alla stagione 1913/14 dove si presenta con il nome di Liguria. Solo con la ripresa del campionato dopo la pausa della Prima guerra Mondiale la Sampierdarenese partecipa al campionato con il suo nome arrivando a giocarsi il titolo di campione d'Italia F.I.G.C. nella stagione 1921/22, la stagione che vide l'assegnazione di due titoli per le note vicende della scissione in seno alla Federazione. A partire dalla stagione 1927/28 Andrea Doria e Sampierdarenese si presentano insieme sotto il nome di Associazione Calcio La Dominante, accorpamento voluto dal regime fascista e che durerà sino agli inizi degli anni'30, quando il sodalizio, ormai in serie B, ingloberà la Corniglianese e muterà ancora nome in Foot Ball Club Liguria. È comunque una parentesi: infatti dopo la retrocessione in serie C con la stagione 1932/33 il Liguria torna a chiamarsi Sampierdarenese sino al 1937/38 quando riprende ancora una volta la denominazione Liguria e tale rimarrà sino alla fine del regime fascista. L'Andrea Doria non scompare mai del tutto, salvata da alcuni transfughi della prima ora che prima entrano nella squadra dell'Alessandro Volta e poi nel 1931 fondano la “nuova” Associazione Calcio Andrea Doria.. Ma è come se fosse un ultimo saluto, infatti, come si legge nello Statuto ufficiale, anche se alcuni organi di informazione in quella estate scrivono il nome al contrario: DoriaSamp. La maglia è pensata per ricordare i colori sociali delle due società: blu con strisce bianche, rosse e nere cerchiate con al centro la croce di San Giorgio, stemma di Genova.Il campo da gioco situato a Marassi è intitolato a Luigi Ferraris, lo stadio più 'inglese' d'Italia, e quella domenica del 3 novembre 1946 è stipato da 45.000 persone in spasmodica attesa della “prima volta” tra Genoa e Sampdoria. Tra le autorità è presente, anche se solo per l'ultimo scorcio di partita, il Presidente della Repubblica De Nicola in visita ufficiale a Genova proprio quella domenica. Il racconto dell'incontro sulle colonne de Il Lavoro inizia così:“In mezzo alla straripante folla, tumultuante mare con 45 mila teste galleggianti, il vascello Sampdoria, superato l'iniziale impeto dei marosi rossoblu, ha attraccato domenica, al Ferraris, alla banchina della vittoria, con tre salde gòmene.”E a conti fatti quella domenica fu davvero un grande successo per i blucerchiati che in classifica prima di quella partita avevano un punto in più dei rossoblu. La partita inizia subito con le due squadre tese alla conquista dei due punti ma alla lungaAl termine di quel campionato, dopo che anche il derby di ritorno sarà vinto dai blucerchiati, le due squadre finiranno a pari punti a metà classifica.