"My celebration after scoring the goal? The derby is the derby!"

One of the heroes of that twenty-year-old #MilanInter, Maurizio Ganz, relived the match for us

Maurizio, ex attaccante di, ricorda al sito ufficiale rossonero il derby di Coppa Italia vinto per 5-0, con un suo gol al 33esimo minuto.era fresco di cambio maglia: "Ma come ha dimostrato l'ultimo derby di Cutrone e di Rino Gattuso sia la Coppa Italia che il derby, ma soprattutto il derby, possono cambiare tutto. Quella sera stavo bene io e stava bene la squadra. Nonostante l'Inter fosse molto avanti rispetto a noi in classifica, non c'è stata proprio partita. Il Milan segnava un gol dopo l'altro e l'Inter non riusciva a reagire nonostante avesse schierato tutti i titolari".Due parole su: "Segnò anche il norvegese Nilsen, un ragazzo che rimase poco con noi e poi andò al Napoli (dove venne ribattezzato Baywatch, oggi ha 45 anni), a dimostrazione di come il derby è una cosa tutta a parte. Scesi in campo carichissimo, dopo una settimana di fuoco. Noi la giocammo e la interpretammo come la partita della stagione. L'esultanza dopo il mio gol? Non ci devono essere regole, se un attaccante se la sente esulta, dipende da quello che c'è stato prima. Quando poi andai all'Atalanta e segnai il gol del pareggio in rovesciata contro il Milan, non esultai perché non me la sentivo. Ma il derby è il derby e in tutti i derby in cui ho segnato, ho sempre esultato".