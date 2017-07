In occasione dell’apertura del mercato, Calciomercato.com vuole celebrare quello che è stato il più grande colpo degli ultimi 20 anni. Nel luglio del 1997, infatti, arrivò in nerazzurro Luiz Nazario de Lima, conosciuto più semplicemente come Ronaldo. L’Inter riuscì a strapparlo al Barcellona di Josep Lluis Nunez, che dopo aver raggiunto con il brasiliano l’accordo economico, decise di cambiare le carte in tavola al momento della firma.



Da lì la frattura insanabile tra l’attaccante e il club catalano, con Massimo Moratti e Giovanni Branchini che diventeranno protagonisti di uno dei trasferimenti più significativi della storia del calcio. Proprio l’ex presidente dell’Inter e l’agente Fifa hanno raccontato in esclusiva ai nostri microfoni alcuni aneddoti relativi alla trattativa che portò Ronaldo a Milano.