Anche le statistiche Opta hanno certificato cheIl 2017 è per il centrale slovacco classe 1996 l'anno di una rapida e inaspettata esplosione dopo l'iniziale difficile impatto col calcio italiano: è nella Sampdoria di Giampaolo che si iniziano a intravedere quelle qualità che poi l'Inter di Spalletti esalta su un palcoscenico più prestigioso facendolo diventare uno dei giocatori più ambiti del panorama europeo., un concetto che il calcio di oggi ha colpevolmente smarrito per strada,, una delle chiavi di volta per comprendere l'ottimo inizio di campionato dell'Inter di questa stagione. E poi c'è quel vizio del gol, conosciuto tra le file dello Zilina (13 in 93 presenze) e ripreso in nerazzurro, con cui ha già lasciato il segno in 3 occasioni. Il che non guasta in una squadra che, all'infuori dalla Perisic-Icardi connection, ha manifestato qualche difficoltà a trovare la porta avversaria.da qui alle prossime stagioni, se non fosse che il calcio italiano non è più da tempo il miglior campionato del mondo, finendo per assumere il ruolo di torneo di passaggio. Anche l'Inter, lontana a sua volta dalla grandeur di epoca morattiana, non può più permettersi di sottrarsi alla necessità di anteporre la continuità economica del club alle dinamiche di squadra e. Pagato soltano 25 milioni di euro, a giugno l'effetto van Dijk può portare la valutazione alle stelle e permettere all'Inter di mettere a bilancio una significativa plusvalenza. La parola finale spetta a Suning, chiamata a decidere tra un futuro finalmente da protagonisti o da comprimari rispetto alle grandi realtà del panorama internazionale.