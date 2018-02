Nuovo appuntamento con Oggi come ieri. I campioni del calcio come erano e come sono diventati. In questo appuntamento abbiamo chi è diventato allenatore, chi si è messo a scrivere libri o a tenere conferenze. E poi c'è anche chi si dedica al tennis o al golf, e chi ha fatto carriera in politica. Un suggerimento: fra i protagonisti della gallery di oggi ci sono solo due italiani. Li riconoscete? Pronti a sfogliare la GALLERY? Via!