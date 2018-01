Gli bastò poco tempo per diventare il 'Fenomeno', con tanto di coro personalizzato. La 'Fiesole' lo amava, così come Firenze. E lui ricambiava, in campo e nel tributo al capoluogo toscano, la sua dimora calcistica, quella in cui dimostrò il maggior talento. Adrian Mutu, trentanove candeline e uno degli amori indimenticati dal colore viola. Dal 2006 al 2011, una sequenza di reti formidabili e importanti. Come quella che la Fiorentina ha utilizzato su Instagram per festeggiarlo: tifosi gigliati, ricordate...?