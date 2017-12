Segnatevi questa data sul calendario: 4 marzo 2018, o più in generale il weekend che comprende sabato 3 e domenica 4 marzo dell'anno venturo. Un fine settimana bollente, per motivazioni che si intrecciano al calcio e alla politica: si tratterà infatti del weekend in cui si terranno le elezioni per eleggere il Presidente del Consiglio e il governo della XVIII legislatura, ma anche del weekend della 27esima giornata di Serie A (l'ottava di ritorno), carica di match decisivi per la lotta scudetto e la corsa alla Champions League. Ci saranno infatti Lazio-Juventus, Milan-Inter e Napoli-Roma, tre partite bollenti, per questioni di classifica e questioni ambientali.



WEEKEND DI FUOCO. LE FORZE DELL'ORDINE.... - Mancano ancora più di due mesi, ma gli appassionati di pallone si sono già segnati quella data sul calendario, doppiamente cerchiata di rosso. Nel contempo, oggi il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto le Camere: si andrà ufficialmente al voto il prossimo 4 marzo per eleggere il nuovo Parlamento. E' probabile che la sfida della Juventus venga anticipata al sabato, visto che nella settimana successiva i bianconeri saranno impegnati nel ritorno degli ottavi di Champions (a Londra con il Tottenham, mercoledì 7). In calendario domenica 4 potrebbero restare comunque il derby di Milano (l’Inter non partecipa alle coppe europee, il Milan, in caso di qualificazione con il Ludogorets ai sedicesimi di Europa League, andrebbe in campo per l’andata degli ottavi giovedì 8 marzo) e Napoli-Roma (la squadra di Sarri come il Milan potrebbe essere impegnata negli ottavi di Europa League giovedì 8, mentre i giallorossi di Di Francesco giocheranno in Champions all'Olimpico con lo Shakhtar martedì 13). Da non escludere anche alcuni problemi relativi all'impiego delle forze dell'ordine, che dovranno essere dislocate tra seggi e stadi. Un fine settimana di fuoco: ricordatevi di non prendere impegni, ce ne sono già troppi!