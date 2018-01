"Non è una questione di soldi, ma di status". Il Real Madrid è una vera e propria polveriera e oltre ai problemi sul campo si aggiungono quelli relativi al futuro di Cristiano Ronaldo: il Real Madrid non ha ancora aperto all'aumento per il portoghese, che chiede 40 milioni di euro netti a stagione, e questo sta facendo perdere la pazienza al cinque volte Pallone d'Oro. "Mi dicono sempre domani, domani..." alcune dichiarazioni riportate da El Mundo, ma appunto CR7 non ne fa "una questione di soldi, ma di status". Secondo il noto quotidiano spagnolo Ronaldo vuole che il suo status di "migliore giocatore del mondo" sia riconosciuto e "venga pagato come il miglior giocatore del mondo", più dunque di quanto accordato dal Barcellona a Messi dopo il rinnovo. "Situazione ingiusta, non mi sento valorizzato". E ancora: "E' una mancanza di rispetto, non mi sento valorizzato". Le parole rilanciate da El Mundo confermano: l'aria in casa Real si fa sempre più pesante.