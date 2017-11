Un fatto di rara gravità, perchè protagonisti sono due bambini di 8 anni e perchè il tutto è avvenuto nella scuola calcio di Ostia Antica di cui è presidente onorario Francesco Totti. I fatti risalgono alla scorsa settimana, quando un bambino affetto da una forma di disabilità, che gli crea qualche problema nell'udire alcune parole che gli vengono rivolte e che lo costringe all'utilizzo di due apparecchi, è stato colpito con una testata in pieno volto da un coetaneo sul campo di allenamento. Un'aggressione assolutamente inspiegabile che gli ha provocato un trauma nasale con frattura, guaribile in circa 12 giorni, e che ovviamente ha lasciato in uno stato di choc il giovanissimo calciatore.



Il bullo è stato ovviamente immediatamente espulso dalla Totti Soccer School, gestita dal fratello dell'ex capitano della Roma, una decisione unica in 16 anni di vita della struttura. La "colpa" del bimbo aggredito sarebbe stata quella di cercare di liberarsi in campo della marcatura del compagno che lo ha poi colpito che, dopo le minacce in campo ("Adesso mi hai stufato, ti do un calcio e ti faccio veramente male"), è passato alle vie di fatto una volta terminato l'allenamento rifilando una testata al malcapitato. Un fatto che ha riportato alla memoria il triste episodio di cronaca dei giorni scorsi che ha visto protagonista Roberto Spada: "Mio figlio è rimasto profondamente traumatizzato ma anche l'amichetto che stava con lui: quando in televisione hanno trasmesso, pochi giorni dopo, le immagini della testata che Spada ha dato al giornalista, ha commentato che era esattamente ciò che era successo al piccolo compagno di gioco", è l'amaro commento del padre del bimbo vittima dell'aggressione.