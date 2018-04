Napoli-Fiorentina, crocevia per lo Scudetto. Il Corriere Fiorentino è andato nei paesi toscani di Maurizio Sarri - come anche Calciomercato.com fece qualche mese fa, incontrando gli amici e entrando nella dimora dell'allenatore campano - per tastare con mano l'umore in vista di, crocevia per lo Scudetto.

IL RACCONTO - “Se vincesse il Napoli? Sarei contento”, dice arrossendo Doriano, l’edicolante di via Dante Alighieri a Reggello. Che aggiunge: “Tanto la Fiorentina non ha da chiedere più niente a questa stagione”. “La partita dello Stadium l’ho vista al circolino col mio compagno — dice Silvia, la barista, tifosissima della Fiorentina — e quando ha segnato il Napoli è esploso tutto il locale”. Mentre parla Silvia, Massimiliano, un cliente affezionato, sorseggia un caffè. Come Sarri tifa azzurro, è nato a Napoli, ma è vissuto sempre a Reggello e pur sperando nella Fiorentina, aspetta con ansia il match di sabato di San Siro: “Molto dipende da cosa farà la Juve contro l’Inter, se perde allora possiamo pensarci seriamente”, dice con tutti gli scongiuri e la scaramanzia del caso.