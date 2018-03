Una giocata che chiude tanti cerchi. Una magia che cancella tante beffe. Personali e di squadra. A tempo scaduto Paulo Dybala, all'improvviso, fa capire perché non ci siano equilibri che tengano: deve giocare. E gli equilibri, prima o dopo, li spezza lui. Così è stato contro la Lazio. Oltre novanta minuti trascorsi a vagare senza meta per il campo, poi la giocata che regala un senso a tutto quanto. Oltre che tre punti pesantissimi, fin qui i più pesanti della stagione. A tempo scaduto era stata la Lazio con Murgia sempre all'Olimpico a conquistare la Supercoppa Italiana vanificando la rimonta di un Dybala che si era messo in proprio per riportare la Juve dallo 0-2 al 2-2. A tempo scaduto era stato Strakosha a sancire la crisi di Dybala, al secondo errore consecutivo dal dischetto con la Lazio capace di tornare a Roma dopo aver espugnato lo Stadium. A tempo scaduto Dybala ha fatto il Dybala, lanciando un messaggio forte e chiaro: non c'è sistema di gioco che tenga, deve giocare. Il perché è tutto in quel lampo.

IL MESSAGGIO – La Juve fino a quel momento sembrava potersi accontentare dello 0-0, fino a quel momento sembrava quasi aver giocato per lo 0-0. Poi ci ha pensato lui. Cancellando in un sol colpo due mesi di assenza dal 1', dimostrando di avere i novanta minuti se non nelle gambe sicuramente nella testa. Con un attacco ridotto ai minimi termini, ha dovuto anche gestirsi: lo ha fatto nel migliore dei modi. Ed ora si ricandida per una maglia da titolare contro il Tottenham e non solo, anche nel caso in cui come si spera possa recuperare Higuain. Qualunque sia la posizione più adatta, Allegri ha l'obbligo di trovargli una collocazione in campo. Perché quando la squadra non ne ha più e la partita sembra bloccata, alla fine le partite le vincono i campioni. La Juve li ha. Ed ora non può più farne a meno.



@NicolaBalice