Urbano Cairo ha parlato, in un'intervista alla Stampa, della stagione del Torino, fin qui estremamente positiva. Il presidente granata ha anche confermato l'interesse per Iturbe della Roma: ''Il Torino rimane la mia priorità. Puntiamo all’Europa, è un obiettivo dichiarato sin da subito. Mi piacerebbe arrivare in Champions ma bisogna anche fare i conti con la realtà. Sicuramente ho voglia di provarci, sono nato con la voglia. Iturbe? Mi piace ma il mercato di gennaio non è mai banale''.



BELOTTI E HART DUE CERTEZZE - Cairo si è poi soffermato su Belotti, che sta trascinando il Toro con i suoi gol, e su Hart, che sta giocando una grande stagione, ma che difficilmente resterà in granata per via dell'ingaggio troppo pesante: ''Belotti resta il mio orgoglio. Clausola? Non ha paura, non sarà facile venirlo a prendere, poi si vedrà. Hart? Ce lo godiamo e ce lo coccoliamo ma sappiamo che non è un nostro giocatore e che non ha un ingaggio accessibile a noi. A giugno poi vedremo cosa fare''.



NON VENDO - Il presidente del Toro, infine, ha parlato delle voci su una eventuale cessione della società ribadendo la sua volontà di non vendere, e del nuovo stadio: ''Filadelfia? Intanto entriamoci, poi lo abbelliremo. Cedere il Toro? Non ci penso, mi diverto e poi non l’ho ceduto quando le cose non andavano tanto bene, perché dovrei cederlo ora?''.