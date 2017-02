I comici fanno ridere e ridono. Il tifoso rossonero Diego Abatantuono è pessimista sul suo Milan: "Montella è l'unica star, la vera grande intuizione di questa stagione. Invece alcuni giocatori fanno ridere. Donnarumma è un grande portiere, di conseguenza non so ancora quanto potrà restare nel Milan. E' in esatto contrasto con la logica degli acquisti del Milan e quello che è il suo valore di mercato. Purtroppo ho la sensazione netta che non starà a lungo nel Milan, anche se spero che non sarà così".