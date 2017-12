il club manager del Milan Abbiati è intervenuto ai microfoni di Premium: “André Silva si sta allenando tantissimo, ci sono dei miglioramenti.Sta imparando l'italiano, è una buona cosa. Non riesce a sbloccarsi in campionato, ma sono sicuro che succederà presto. Lui è giovanissimo e abbiamo grande fiducia in lui. Cutrone è un ragazzo giovanissimo, ma ha il veleno addosso e cambia gli equilibri quando gioca. In coppa Italia ha fatto una grande prova e ha grande maturità e sono sicuro che rimarrà con i piedi per terra. Ha tutte le qualità per fare la carriera di Pippo. Deve migliorare ancora tanto, Patrick si impegna sempre ed è sempre a disposizione del mister. La vittoria nel derby ci deve far cambiare l’andamento della stagione, sicuramente ci ha dato morale'.