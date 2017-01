A difesa di Gianluigi Donnarumma. Cristian Abbiati spiega così alla Gazzetta dello sport: 'Stiamo parlando di un mezzo errore in una partita, mi sembra esagerato anche solo aprire una discussione! La verità è che ci ha abituato troppo bene, non deve prendersela. Lo reputo uno dei migliori in assoluto, con ancora ampi margini di miglioramento considerata l’età. Tutti sbagliano, io ho fatto di peggio. Non sarà il primo né l’ultimo ma per come lo conosco saprà reagire alla grande. Uno che a 16 anni “regge” San Siro quando la squadra non va bene è uno forte. E un errore si dimentica, stia tranquillo e pensi solo alla prossima partita".