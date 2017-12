Nel pre-partita di Milan-Inter, quarti di finale di Coppa Italia, il club manager rossonero Christian Abbiati ha parlato ai microfoni di Rai Sport.



SULL'INTER - "È una partita importante, un derby sentito per entrambe le squadre. È importante per il proseguo della stagione. Stiamo lavorando ma non stiamo raccogliendo i risultati. Siamo fiduciosi, perché la squadra sta lavorando bene".



SULLE CRITICHE ALLA SQUADRA - "Quando non si ottengono i risultati è facile sparare a zero. I giocatori si stanno impegnando, li vedo tutti i giorni in allenamento. È ancora presto per giudicare il lavoro di Gattuso. C’è fiducia intorno a questa squadra, i giocatori sanno del momento delicato che stiamo passando, speriamo si possa cambiare marcia da questa sera".



SULLA SITUAZIONE - "Io mi tappavo le orecchie, avevo fiducia nei miei mezzi. Così devono fare i nostri giocatori, che sono tutti da Milan. Devono solo pensare a giocare e avere più fiducia".



SULLE PAROLE DI CAPELLO - "Non posso commentare, l’ho avuto come allenatore alla Juve e ho un ottimo rapporto. Ha espresso il suo parere, giudica in base a quello che vede durante le partite. Io posso dire che in settimana questi giocatori danno il massimo. Manca poco per la svolta, speriamo arrivi questa sera".



SU DONNARUMMA - "Ha un carattere forte, riesce a estraniarsi dalle polemiche. Si allena sempre bene, purtroppo domenica scorsa ha avuto un infortunio. Oggi non ci sarà per un problema fisico. È un ragazzo che ama il Milan e i suoi tifosi, speriamo rimanga il più possibile. Voleva giocare, speriamo di recuperarlo per la gara con la Fiorentina. Gigio ha sempre fatto ottime prestazioni e sono convinto che continuerà a farle. È un ragazzo giovane ma freddo, ha un carattere forte".



SU GATTUSO - "Sono sicuro che prima o poi riuscirà a trasmettere a tutti i giocatori della rosa il suo carattere e la sua voglia. Allena questa squadra da un mese, è presto per giudicare. Posso garantire che sta facendo un ottimo lavoro".