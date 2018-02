Sfortunato episodio quello successo pochi giorni fa a Gigi Riva, bandiera del Cagliari e della nazionale italiana.Il sempiterno. Per ringraziarlo l’uomo, da quanto appreso a digiuno da giorni, lo ha calorosamente abbracciato.La storia è venuta fuori per un post apparso su Facebook di un amico di Riva, Pino Serra, che ha raccontato la vicenda evidenziando come ilL’ex calciatore è pronto a ripagare con una simbolica somma di denaro il “povero diavolo” pur di riavere il cellulare trafugato.Il messaggio di Serra, in cui l'amico di Riva ha etichettato come extracomunitario il mendicante, ha suscitato scalpore e indignazione, al punto che lo stesso è stato costretto, con un successivo post, a dichiarare con forza la sua avversione al razzismo.A Cagliari intanto si è già attivata tramite un incessante passaparola la ricerca del prezioso telefono del giocatore simbolo di un'intera città.