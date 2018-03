Quello di Abel Hernandez non è il primo nome sulla lista del direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi per rinforzare il reparto offensivo della squadra granata, ma è comunque un'idea che solletica la mente del dirigente. Il centravanti uruguaiano, infatti, a fine stagione lascerà l'Hull City a parametro zero e ha voglia di tornare in Italia.



Dal 2009 al 2014 Hernandez ha vestito la maglia del Palermo, poi il trasferimento in Inghilterra alla corte proprio dell'Hull City. Il Torino negli ultimi anni più volte lo ha cercato ma le richieste del club inglese sono sempre state ritenute troppo alte, è così l'affare non si è mai concluso. Almeno per il momento.