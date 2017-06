Eric Abidal, ex difensore del Barcellona, ha parlato a Cadena Ser di Mbappé, nuovo golden boy del calcio francese: ''Mbappè è un buon giocatore, ma non vale il prezzo di 120 milioni. Dovrebbe rimanere a Monaco un altro anno e confermarsi prima di prendere altre decisioni, anche perché l’anno prossimo ci sono i Mondiali. Quando si inizia a pagare 100 milioni, come è stato fatto per Pogba, poi se ne devono pagare 200 per quello con più talento e questo non rappresenta il valore effettivo dei giocatori. Allora che prezzo si dovrebbe pagare per Messi o Neymar?''.