Il calcio torna a mischiarsi con il sangue in Spagna: prima del match di Coppa del Re del Wanda Metropolitano di Madrid tra l'Atletico di Diego Simeone e il Siviglia di Vincenzo Montella è stato pugnalato un tifoso dei Colchoneros, che in questo momento è in condizioni molto gravi.



AGGUATO STUDIATO - Il tifoso è stato pugnalato tre volte: la ferita più grave è alla spalla, l'agguato è avvenuto nella fermata della metropolitana di Las Musas, dopo che è scoppiata una rissa nel bar Zapatones, sede dei fans dell'Atletico. Il ferito aveva una maglietta del "Frente Atletico", uno dei gruppi più caldi della tifoseria rojiblanca. L'uomo ha 22 anni ed è stato trasferito all'ospedale de La Paz con ferite alla spalla, al braccio e alla gamba, secondo quello che riporta Emeregncias Madrid. Si sospetta che il giovane sia stato ferito durante un raid avvenuto nell'Avenida de Niza. La polizia ha recintato la zona per approfondire le indagini. Non è la prima volta che avvengono incidenti del genere, quando a incontrarsi sono Atletico e SIviglia, due tifoserie rivali per ideologia.