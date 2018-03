Francesco Acerbi, difensore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport: "Iachini? Ha preparato un'amichevole come una gara di campionato perché serve dare il massimo sempre. La gara col Napoli è difficile ma non impossibile. I moduli in questo momento non sono importanti, l'atteggiamento e la voglia sono determinanti. Ci troviamo bene sia a 4 che a 3, ma è più importante l'atteggiamento. I punti deboli? Era finito un ciclo con Di Francesco. Qualcosa non è andato soprattutto per colpa nostra. Ci è mancata la forza di capire che quest'anno è di transizione e difficile. Speriamo di averlo capito dopo la vittoria di Udine. Pensare di retrocedere con questa squadra mi parrebbe ridicolo. La Nazionale? Sembra il Sassuolo. Non andando al Mondiale ci siamo fermati un attimo ma i giocatori ci sono, sono forti, e ora dobbiamo solo tornare a crescere per tornare a essere l'Italia vera. I giovani forti ci sono e abbiamo anche il tempo per crescere".