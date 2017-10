Ha visto le lacrime del più grande, Diego Armando. Ha visto le lacrime di una bandiera, Martin. Ha visto le lacrime del più amato, Juan RomanLacrime di addio, pianti pieni d'amore che rigano il volto. Questa notte, gli occhi dellarischiano di vedere nuova lacrime, quelle di Lionel. L'si gioca il tutto per tutto contro il, sfida mortale nella corsa sudamericana al, con l', federazione dell'albiceleste, che le sta provando tutte,- Quinta a 24 punti la banda di, quarti, con lo stesso punteggio, i peruviani, e il Cile che spinge alle spalle: match da dentro o fuori, nello stadio più caldo d'Argentina. Inizialmente il tutto si doveva svolgere al, la casa del, ma vista la delicatezza della gara, serviva un tifo più pesante. Ed ecco, quindi, i 6mila biglietti regalati alla Doce, la, la curva del Boca, quella che con cori, urla e salti fa tremare letteralmente i muri;Bombonera batte Monumentale, lameglio delledel River...- Fischio d'inizio all'1.30 italiana, ma Argentina-Perù ha già addosso l'odore del passato. Sì, perché ildi, argentino, uno che con la maglia delha fatto godere gli63 volte in 130 partite, sa che lì, in quella bomboniera colorata di gialloblù, possono succedere cose strane:. Ecco perché i peruviani sono arrivati con tutto il necessario direttamente da Lima, acqua compresa. Forse memori di quello che successe a Italia '90:che beve una bottiglietta dell'con dentro il Roinpol, un sedativo... E per accendere ulteriormente la sfida, ecco il quotidiano peruviano, che attacca: "Il presidente di AFA, Conmebol e Fifa si sono accordati per rubarci la partita. I tre saranno sul palco ufficiale per assistere alla gara".- L'AFA con la barrabrava del Boca, con tanto di contatti, raccontati dalla stampa argentina, tra i vertici della Federazione e i capi ultras, spesso invischiati in episodi di violenza. Niente bambini, solo animi caldi, caldissimi, per creare un'atmosfera infernale. Con la speranza, e l'obiettivo, di vedere lacrime peruviane. Proprio lì, dove nell'Argentina venne eliminata dalla corsa al Mondiale pareggiando contro... il Perù. La Blanquirojja si presentaUna città intera contro una nazionale, un popolo che sfida un ex idolo, l'odio argentino contro l'amore peruviano, laè pronta a vedere altri volti rigati.@AngeTaglieri88