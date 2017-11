Il direttore sportivo della Roma, Monchi è da sempre attentissimo ai giovani. L'ex Siviglia ha importato il suo modus operandi anche nella squadra giallorossa che, con due rappresentanti, è presente al WyScout Forum di Stamford Bridge. Interessante uno degli incontri avvenuti all'interno dello stadio con il club giallorosso che è stato a lungo a colloquio con i dirigenti dell'Argentinos Juniors. L'obiettivo era dichiarato e come confermato dal Segretario del club argentino, Alejandro Martin Roncoroni ai microfoni di Calciomercato.com, la Roma ha messo nel mirino l'attaccante classe '98 Nicolas Gonzalez.



C'è stato un incontro oggi fra voi e la Roma oggi pomeriggio, è vero l'interesse per Nicolas Gonzalez?

"Si, posso confermare che con la Roma abbiamo parlato del ragazzo. E' stata una richiesta diretta, noi abbiamo provato ad aggiungere anche altri due ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile e abbiamo avuto grande disponibilità da parte dei dirigenti della Roma".



4 gol in 7 partite quest'anno, che tipo di giocatore è Gonzalez?

"E va sottolineato che li ha fatti in Primera Division (la massima serie argentina ndr.) e per un ragazzo di soli 18 anni non è roba da poco. Lui è molto forte, e tecnico, l'anno scorso è stato promosso in prima squadra e giocava da esterno destro, quest'anno abbiamo deciso di spostarlo in mezzo, ma può fare tutti i ruoli dell'attacco".



Ci sono margini di trattativa? Quanto vale per l'Argentinos Juniors il cartellino del ragazzo?

"La Roma è sicuramente contenta di lui e gli piace molto, ovviamente se ne parlerà ancora perchè non hanno fatto un'offerta ufficiale. Per noi vale almeno 10/12 milioni, per meno non lo vendiamo, la Roma lo sa".



@TramacEma @AleDiGio89