L'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci è intervenuto all'evento "We love football" e ha parlato del momento della formazione rossoblù: "Andiamo a Roma con la convinzione di fare una buona prestazione contro la Lazio. Anche nell'ultima uscita, i dati dimostrano che la squadra si è impegnata e ha corso, ma forse troppo dietro all'Atalanta. Il nostro obiettivo principale, come lo è per 13 squadre su 20, è di mantenere la categoria e poi quello di fare sempre meglio. Non confondiamo l'essere in linea con i piani, con l'essere contenti; una sconfitta produce sempre sofferenza".



Sul momento dell'attaccante Mattia Destro: "Sicuramente si può e si deve fare meglio, ma sul come farlo devono ragionarci tecnici e giocatori. Destro in panchina? Abbiamo una rosa con valori e caratteristiche tecniche, chi gioca lo decide il mister come in ogni rapporto normale tra tesserati. Non per non prendermi responsabilità, ma nella mia lunga esperienza ho imparato il rispetto dei ruoli. Noi dirigenti scegliamo gli uomini e poi a fine anno facciamo le nostre valutazioni”.