Fenucci, ad del Bologna, ha parlato a Sky Sport della prossima stagione e di Destro: ''Calendario con tre partite in casa non facili, sarà importante partire bene e dobbiamo prepararci a un inizio duro. Per questo siamo contenti di aver completato la squadra per tempo e ci sono tutte le condizioni per fare una buona partenza. Destro è un elemento centrale del nostro progetto sportivo e la volontà è quella di migliorare la squadra trattenendo i giovani richiesti e completandola con acquisti in reparti dove c'erano difficoltà. Calcio nel periodo natalizio? Cosa che cercavamo dato che i tifosi hanno più tempo per seguire le partite in quel periodo dell'anno''.