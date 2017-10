Luca Carra, amministratore delegato del Parma, rinnova la sua fiducia a D'Aversa dopo la sconfitta con il Pescara: "Vi sembrerà strano vedermi qui, perché di solito non sono in sala stampa a fine gara. Stiamo attraversando un momento difficile: non è il primo, e immagino non sarà l'ultimo. E allora, visto che siamo in un momento complicato, vogliamo fare chiarezza. Io oggi non ho visto una brutta squadra, ho visto una squadra che ha giocato e che è migliorata, perciò non è il momento di fare critiche. Dobbiamo restare uniti. Ci sono stati degli episodi a noi sfavorevoli nelle ultime due partite, ma, ripeto, dobbiamo rimanere uniti, perché dobbiamo uscire da questo momento tutti assieme. Se qualcuno avesse dei dubbi al riguardo, sappia che confermiamo la fiducia al mister. Oggi non credo meritassimo di perdere".