La sfida per lo scudetto si sposta dal campo al mercato. Napoli e Juventus duellano per Matteo Politano, esterno offensivo del Sassuolo. L'amministratore delegato del club neroverde, Giovanni Carnevali ha dichiarato a Sky Sport prima dell'anticipo di campionato con l'Atalanta: "Questa sarà l'ultima partita di Politano? Non credo. Ci sono tante voci e richieste di varie società, ma per il momento la nostra volontà è che resti qui con noi. Lui vuole andare via e vuole il Napoli, se ci sono altre società valuteremo. La cosa più importante è far sì che qualsiasi cosa che andiamo a pensare, sia per il bene del nostro club".