Daniele Adani, ex giocatore tra le altre di Inter e Brescia, è intervenuto a Radio Deejay per esprimere la sua opinione su Bonucci e il momento del Milan. Ecco le sue parole: "In questi mesi abbiamo tutti abusato della parola leader. Secondo me Bonucci deve tornare a fare le cose che faceva nel settore giovanile, lo deve aiutare il mister in questo. E penso che tutto il Milan debba tornare a fare esercitazioni come se fossero gli allievi".