Intervistato da Milannews, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, parla del derby di domenica sera.



"La classifica conta poco, a livello tecnico non vedo favoriti, magari posso dire 51% Inter perché gioca in casa e avrà il 70% di tifosi a favore ma per il resto penso che sarà una partita apertissima. Si raggiungerà il record di incassi, c'è molta attesa da entrambe le parti. Per quanto riguarda l'uomo derby dico da una parte Suso, se giocherà, perché è lui l'uomo del Milan che può far saltare sempre il banco. Invece per l'Inter dico Icardi o Candreva, che nei derby ha sempre fatto bene".