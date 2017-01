E' morto a 79 anni Ezio Pascutti (foto di bolognafc.it), attaccante tra gli anni '50 e '60 del Bologna, con cui vinse lo scudetto del 1964 dopo lo spareggio contro l'Inter (finì 2-0 con gol di Fogli e Nielsen). Celebre, tra le tante, la sua rete lanciata in tuffo rasente a cancellare la rincorsa disperata di Tarcisio Burgnich dell'Inter. Una foto che è diventata un simbolo del Bologna che "giocava come si gioca in paradiso". Nella sua carriera anche 17 presenze e 8 gol in nazionale. Nel 1962-63 segnò consecutivamente per 10 giornate. Il record resistette per oltre trent'anni e fu migliorato da Batistuta con la Fiorentina nel 1994. Pascutti è morto in una clinica privata a Bologna, dove era ricoverato da tempo.



IL SALUTO DEL BOLOGNA - "Addio Campione. Il Bologna piange uno dei suoi figli più amati, di ogni tempo", si legge sul sito del club rossoblù. Pascutti si è arreso a una grave forma di insufficienza renale che già ad ottobre lo aveva costretto al ricovero nella struttura cittadina.