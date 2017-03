Ci ha lasciato oggi Tomás Quintín Rodríguez Milián, in arte Tomas Milian, celeberrimo attore, sceneggiatore e cantante cubano naturalizzato italiano, diventato famoso per l'interpretazione di "Er Monnezza", poliziotto a Roma, tifosissimo della AS Roma e tipico per un linguaggio vernacolare romanesco pieno di turpiloquio, oltre che per un look che consiste in una tuta da meccanico, semplici scarpe bianche Adidas, capelli ricci, barba folta e un po' di trucco sugli occhi.



L'AMORE PER LA ROMA - Lo ricordiamo con le sue stesse parole, rilasciate in una delle ultime interviste radiofoniche: "Roma è stato tutto per me. L’amore che mia madre non mi ha dato, perché se ne è andata presto, me l’ha dato Roma. Ho cercato amore da tutti. Anche attraverso il personaggio del Monnezza ho cercato amore. L’ho fatto caruccio, simpatico, paraculo, cercando amore. Ho sempre cercato amore e a Roma l’ho ricevuto. Appena arrivato a Roma ho pensato che per conoscerla a fondo dovevo prima di tutto conoscere il popolo vero. Mi sedevo, quindi, a Piazza di Spagna e trascorrevo le giornate a parlare con la gente. Ero convinto di imparare l’italiano e, invece, imparavo il romano del Belli. Anche il Monnezza parla quella lingua. Ed è bello, simpatico, paraculo, dolce, sincero, onesto, aperto e libero, esattamente come sono i romani e come io avrei voluto essere. Ho fatto il Monnezza così e così l’ho vissuto , perché io vivo, non recito. Amo il Monnezza più di me. E sono della Roma, perché il Monnezza è della Roma. Tifo per Totti, che ne è il Capitano"