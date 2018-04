Manca poco meno di un mese a "La notte del Maestro", la partita a San Siro con la quale Andrea Pirlo darà l'addio al calcio e la lista dei partecipanti va completandosi. Già noti portieri e difensori, è il turno dei centrocampisti e l'elenco è stellare: a Gattuso, Camoranesi, De Rossi e Perrotta (già ufficializzati) si aggiungono ex compagni come Leonardo, Seedorf, Rui Costa e anche grandi avversari internazionali come Lampard; ci saranno anche professionisti ancora in attività come Marchisio, Diamanti o il più giovane Verratti.



Ecco l'elenco dei giocatori annunciati finora:



PORTIERI: Abbiati, Buffon, Dida, Storari.



DIFENSORI: Adani, Barzagli, Bonera, Bonucci, F. Cannavaro, Cafu, Chiellini, Costacurta, Favalli, Ferrara, Grosso, Jankulovski, Kaladze, Lichtsteiner, Maldini, Materazzi, Nesta, Oddo, SergInho, D. Simic, Zambrotta.



CENTROCAMPISTI: Albertini, Ambrosini, Baronio, Brocchi, Diamanti, Diana, Lampard, Leonardo, Marchisio, Pepe, Rui Costa, Seedorf, Verratti, Camoranesi, De Rossi, Gattuso, Perrotta.



Attacco ancora da ufficializzare.