Intervistato da Przeglad Sportowy, Grzegorz Krychowiak ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a lasciare il PSG per il West Bromwich Albion: "Volevo già andarmene durante il mercato invernale, ma la dirigenza mi convinse a restare. Emery mi aveva chiesto di giocare come Busquets, ma ho capito subito che non avrei potuto soddisfare le sue aspettative per le caratteristiche diverse, così ho perso il posto. Sono rimasto deluso da lui: mi chiese di seguirlo al Paris Saint-Germain, ma è finita. Ora sono concentrato sulla mia nuova squadra".