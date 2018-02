"Dopo sei lunghissimi anni il mio percorso finisce qui ringrazio tutti per le opportunità che mi hanno dato e per quanto mi hanno fatto crescere eMolto felice di questa scelta si pensa solo a dare il massimo per questa città", queste le prima parole di Fabrizio Caligara da calciatore del Cagliari. L'ex Juve ha poi aggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Sono felicissimo di essere venuto in Sardegna, il mio modello è Marchisio.”