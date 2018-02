Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti, parla dell'ex 10 giallorosso a La Stampa: "Io la regina della casa? Do questa impressione? In realtà io e Francesco siamo due persone diverse che insieme si danno forza. Le racconto un aneddoto: quando Francesco diede l’addio al calcio gli dissi: stasera tutti aspettano te, vai da solo. Mi ha risposto che in uno dei momenti più delicati della sua vita voleva accanto la famiglia. “Senza di voi non vado”. Questo è Totti: mi creda, i pesi a casa sono distribuiti benissimo".