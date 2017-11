"La mia famiglia mi ha fatto venire più volte la voglia di suicidarmi. È una cosa che è andata avanti per anni, sono disgustato e non mi aspettavo che le cose arrivassero a tanto, parlarne è un sollievo". Emmanuel Adebayor, ex attaccante di Arsenal, Manchester City, Tottenham e Real Madrid, si sfoga in un'intervista a So Foot. "Ho ancora 3-4 anni di carriera davanti - dice il 33enne togolese, oggi giocatore dell'Istanbul Basaksehir - Di contro porterò sempre con me il mio nome e queste persone. È difficile sopportare una situazione in cui lavori duro per togliere la tua famiglia dalla povertà e te la ritrovi contro. Ho sempre detto ai miei fratelli più piccoli che siamo stati manipolati dalla nostra famiglia. Cambio spesso numero di telefono per non farmi contattare. Mi chiamano non per sapere come sto ma per chiedermi soldi. Ricordo che dopo la lesione al bicipite femorale al Tottenham, mentre mi stavo sottoponendo a un controllo, mi chiamarono per chiedermi di pagare le tasse scolastiche di un bambino. Potevano almeno chiedermi prima come stavo".