Emmanuel Adebayor, attaccante ora all'Istanbul Basaksehir, parla a la Gazzetta dello Sport di Roberto Mancini e José Mourinho, due tecnici avuti rispettivamente al City e al Real Madrid: "Il migliore? Mourinho è il top, un grande uomo che con la squadra crea un’empatia unica. Tra di noi un rapporto spettacolare. Ma non posso non citare Sherwood: al Tottenham fu un secondo padre. Ora c’è Pochettino, uno dei migliori in Europa: andrà di sicuro in qualche top club. Mancini? Rapporto mai decollato. Non mi è mai piaciuto, sia come persona che come tecnico. Inoltre i suoi allenamenti erano tanto noiosi: quanta tattica…".



SUL MILAN - "Era fatta nel 2008. Mi sarebbe piaciuto giocare con leggende come Maldini, Pirlo, Kakà e Inzaghi e con Ancelotti in panchina. Ma nessun rammarico, giusto rimanere lì: giocavo il mio calcio e Londra è parte di me"