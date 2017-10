Gli adesivi antisemiti in Curva Sud continuano a generare polemica. Attraverso la trasmissione ‘La Voce della Nord, in onda sulle frequenze di Radio Sei, il leader degli Irriducibili Fabrizio “Diabolik” Piscitelli ha espresso la posizione del gruppo: “Chi è della Lazio, gli ebrei tifosi della Lazio, sanno tutti che nella nostra curva ci sono gli stessi adesivi che oggi stanno facendo il giro del mondo, ne abbiamo le prove. Mi sorge allora un dubbio, che anche gli ebrei della Lazio sono diversi da quelli della Roma. In passato noi abbiamo fatto cose molte pesati nei confronti della comunità, si sono tolti gli striscioni e ci impegneremo su questo fronte (l’antisemitismo, ndr) come fatto per gli ululati. Ma si doveva circoscrivere tutto in un contesto di tifo e quindi di sfottò”.