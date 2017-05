È rimasta una partita tra la Juve, questa Juve, e la leggenda: la finale di Champions contro il Real Madrid. Perché finora è stato tutto straordinario: la Coppa Italia conquistata in questa notte romana, lo scudetto in arrivo quasi certamente domenica contro il Crotone (oppure, male che vada, sette giorni dopo a Bologna) e ovviamente il cammino europeo senza macchie, impreziosito dal trionfo contro il Barcellona. Cardiff, però, marcherà la differenza: inutile negarlo.

Sì, a Cardiff si farà la storia: di qua c’è la tripletta (ma perché triplete?, mica siamo spagnoli), di là c’è una stagione splendida conclusa con una delusione enorme. Sappiamo che vincere non è mai facile, ma la Juve è abituata a prendersi gli scudetti (presto saranno sei di fila) e le coppe Italia (questa è la terza consecutiva). La Champions, o Coppa dei Campioni che dir si voglia, al contrario è stata spesso un incubo per i bianconeri, che di finali ne hanno perse addirittura sei, compreso quando erano strafavoriti (con l’Amburgo e il Borussia, ad esempio). Per questo la sfida con il Real Madrid deciderà tutto.

La Juve vola verso Cardiff con la spinta di una grande vittoria contro la Lazio. È vero, la differenza tecnica è evidente, ma Allegri è arrivato a questa sfida con incertezze impreviste: l’assenza dei due centrocampisti titolari, Pjanic e Khedira, gli acciacchi di Dybala e Mandzukic, le ultime brutte prove in campionato. Eppure sono bastati venticinque minuti per chiudere la contesa, prima il gol di un fenomenale Dani Alves, poi il colpo del ko di Bonucci. È sembrato tutto facile però non lo è stato, basta ripensare a quel palo colpito in avvio di partita da Keita che avrebbe potuto rendere il percorso molto più complicato.

È rimasta una partita tra la Juve e la leggenda: Cardiff sarà l’apoteosi o un incubo.



@steagresti