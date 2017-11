Manolo Jimenez, tecnico dell'AEK Atene, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Milan: "Sarà una partita difficile, all'andata abbiamo fatto una buonissima prova. La gente si aspetta molto da noi ma sappiamo che non sarà facile, ogni errore può essere pagato a caro prezzo anche giocando in casa, specie col potenziale che ha il Milan. Dobbiamo pensarla come una finale, anche se il discorso qualificazione è a lunga scadenza, visto che mancano anche due partite. Intanto cerchiamo di battere il Milan e se lo facciamo avremo molte possibilità di farcela e anche di vincere il girone. Una squadra come l'AEK deve avere le idee molto chiare. Assenza Mandalos? Il nostro obbligo è dare sempre il 100%. Cercheremo di vincere e sarebbe ciò che di meglio possiamo dedicare al capitano. Come sostituirlo? Ieri ho parlato con Messi, ma mi ha detto di non essere disponibile (ride, ndr). Come sapete, due giocatori uguali non esistono. Cercheremo di sostituirlo ma so che in certe fasi del gioco si sentirà la sua assenza. Tutti i club hanno giocatori che risaltano, ma tutti i club trovano le soluzioni. Milan? l Milan è sempre un grande club, in ogni caso. Oggi può sembrare un gigante dormiente ma ciò non toglie che questo gigante si possa svegliare domani. Assenze? I grandi club hanno sempre soluzioni in modo da rimpiazzare i grandi giocatori. Turnover in vista del PAOK? Non posso fare differenze. Domani e domenica col PAOK sono due partite importantissime e devono giocare i migliori".