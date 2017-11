Milan



G. Donnarumma 6: Ordinaria amministrazione, i greci non lo impegnano quasi mai.

Musacchio 5: Araujo ha tecnica e dinamismo, l'argentino va fuori di giri fin dalle prime battute del match. Male anche dal punto di vista tecnico, con diversi tocchi elementari falliti.

Bonucci 6,5: Reattivo, non sbaglia nemmeno un intervento. Tra le migliori prestazioni in rossonero.

Romagnoli 6: Attento, sbroglia un paio di situazioni complicate.

Borini 5,5: Dal punto di vista dell'impegno è encomiabile, si sbatte come di consueto. Poco preciso nei cross e nei tentativi di tiro in porta.

Locatelli 5: Poco lucido in fase di impostazione, con un solo tentativo di verticalizzazione nel primo tempo per Cutrone. Troppi i falli commessi, costringe Montella al cambio. (Dal 67' Kessie 5,5: Entra ma non lascia il segno nel finale)

Montolivo 6: Nei primi 45' non riesce ad entrare bene in gara, spesso travolto dal ritmo dei centrocampisti greci. Nel secondo tempo scende in campo un giocatore diverso: prende per mano la squadra nel momento migliore, centra un palo clamoroso.

R. Rodriguez 6: Senza infamia e senza lode, lo svizzero fa il suo senza strafare.

Calhanoglu 5: Il turco vive un momento particolare, dove manca la sicurezza nei propri mezzi. Ci si aspetta la giocata ma il suo incedere è sempre troppo compassato. Tende a sparire dalla partita, è troppo molle.

André Silva 4,5: Spreca un'altra grande occasione per far cambiare idea a Montella. Non un tiro in porta, nemmeno una iniziativa interessante. Abulico. (Dall'81 Kalinic s.v)

Cutrone 5: Corre spesso a vuoto perché non gli arrivano i giusti rifornimenti. Il giovane attaccante però non ci mette la solita determinazione nel cercare la profondità. (Dal 45' Suso 6: Cambia faccia al Milan, trova un paio di corridoi interessanti in profondità).

All.Montella 5: Questa volta non può appellarsi nemmeno al gioco, il suo Milan viaggia su ritmi troppo bassi per pensare di volare. Da Atene nessun passo in avanti, la sensazione è che si giochi tutto nella prossima trasferta a Reggio Emilia con il Sassuolo).



Aek: Anestis 6; Vranjes 6, Cosic 6, Bakakis 6; Galo 7, Johansson 6,5, Simoes 6, Helder Lopes 6,5; Bakasetas 5,5(Dal 65' Galanopoulos 5,5); 7 Christodoulopoulos 5,5 (Dal 60' Livaja 5,5), 11 Araujo 6,5 (Dal 79' Giakoumakis s,v).