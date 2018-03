Il futuro è adesso. Perché la nuova Inter non pensa solo agli affari a parametro zero (de Vrij e Asamoah ormai vicinissimi) e al colpo in prospettiva già piazzato (Lautaro Martinez), studia anche l'eredità di uno dei ruoli più delicati per qualsiasi club: il portiere che verrà può davvero essere Andriy Lunin, classe '99 e già debuttante con la nazionale dell'Ucraina, considerato un predestinato. Gioca nello Zorya Luhansk, sogna l'Italia e ha iniziato ad avere contatti approfonditi con l'Inter ormai da diversi mesi. Piccoli segnali che sono diventati sempre più forti, settimana dopo settimana. Tanto che adesso i nerazzurri sono in pole position.



DA SZCZESNY A HANDA - La prospettiva offerta dal ds Piero Ausilio a Lunin, il suo entourage e la sua famiglia è di farne il portiere dell'Inter del futuro inserendolo in una sinergia che gli permetta di essere titolare lontano da Milano in prestito per poi rientrare da protagonista. Il contratto messo sul tavolo è di 5 anni, Lunin è tentato anche perché la Juventus sta perdendo forza nella corsa a questo portiere così promettente. Il motivo? L'ucraino sa bene che potrà prendere il posto di Handanovic qualora dimostrasse di valerlo, mentre alla Juve c'è già Szczesny per il dopo-Buffon ed è un percorso decisamente più complesso. La presenza e l'exploit del portiere polacco hanno bloccato le manovre bianconere su Lunin, l'Inter ne sta approfittando: nuovo incontro in agenda per avvicinarsi ancora. Il traguardo non è lontano, rilanci inglesi permettendo.