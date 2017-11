Thomas Meunier non è una prima scelta per la Juventus. Osservato speciale in più di una partita, il terzino belga del Paris Saint-Germain ha il mal di pancia da settimane visto il sorpasso ai suoi danni da parte di Dani Alves e la volontà di giocare di più. "Ho rifiutato il Chelsea all'ultimo giorno di mercato", ha svelato il terzino; ma adesso la concorrenza è diventata tanta in particolare dalla Premier League e la Juve non ha intenzione di partecipare ad aste nel mercato di gennaio.



ALTRE IDEE - Per la corsia destra, infatti, le priorità saranno altre nella testa di Marotta e Paratici. Il PSG fa una valutazione alta di Meunier (si superano i 20/25 milioni di euro) e lo ritiene un giocatore prezioso che preferirebbe non vendere a stagione in corso, anche vista l'età di Alves che non può dare garanzie assolute. Insomma, un'operazione delicata per i bianconeri a gennaio; in futuro chissà, anche perché gli uomini dello scouting Juve sono sempre vigili su di lui specialmente quando è impegnato con il Belgio. Ma ad ora, non è in prima fila.