Pedro Aldave, l'agente del terzino dell'Inter, Cristian Ansaldi ne ha parlato a Tmw del suo futuro: "La società fino ad adesso non ci ha comunicato niente. Nessuno ci ha riferito di una possibile partenza. E' in vacanza e pensa già all'inizio di stagione con l'Inter. Ansaldi ha in testa solo l'Inter, non pensa ad altro. Proseguire è la sua volontà. Spalletti? Lo conosce molto bene perché hanno lavorato insieme allo Zenit. Non so cosa pensi adesso, ma sicuramente ai tempi gli piaceva".