Nel corso della lunga intervista concessa a Calciomercato.com (LEGGI QUI l'intervista completa)ha parlato anche di, esploso con la: "La stagione della Spal è una favola, può dare fastidio fino in fondo perché ha una squadra di nomi importanti. Con(arrivato a gennaio dal Bologna, ndr) forma la coppia più forte della Serie B, si completano a vicenda e parlano lo stesso linguaggio tecnico. Ha fatto bene la Spal a non lasciare nulla intentato perché può essere l'anno giusto per la promozione. E' un campionato emozionante, i giochi sono apertissimi rispetto agli anni passati: ci sono 3-4 squadre che possono vincere, la Spal può giocarsela fino in fondo e perché no, anche per il primo posto"."Assolutamente no, Mirco ha un contratto e rimarrà sicuramente la prossima stagione: resterà se la Spal giocherà ancora in B, figuriamoci se invece riuscirà nell'impresa di andare in A".