Intervistato da MilanNews l'agente dei due terzini del Milan, Luca Antonelli e Davide Calabria ha parlato della situazione dei suoi assistiti.

SU CALABRIA - "Sta bene, ha iniziato ad allenarsi in gruppo già da fine settimana scorsa, ora si sta continuando a farlo con buoni ritmi ed è a disposizione del mister. L’ha portato a Roma per proseguire il recupero e vedere se metterlo vista la situazione di grande emergenza, era molto difficile per Montella preparare quella partita considerando i pochi uomini a disposizione. Ha lavorato anche nei due giorni che Montella aveva dato di riposo alla squadra (lunedì e martedì). E’ pronto ed è a disposizione”.



SU ANTONELLI - "Non penso che sia molto lontano il rientro, nel giro di un paio di settimane si potrà iniziare a rivederlo con il gruppo, poi si vedrà in base all’andamento di queste due settimane. Anche lui sta lavorando duramente per recuperare e tornare prima possibile. Sono sicuro che Antonelli darà il suo contributo nella fase più importante della stagione”.