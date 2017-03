L'agente di Calabria e Antonelli, Gianni Vitali, ha parlato ai microfoni di Top Calcio 24 del futuro dei due terzini del Milan: "Ci sarà certamente un confronto con la società in tranquillità, è normale in queste situazioni: finora il Milan ha sempre dimostrato di credere in loro e andremo avanti insieme. Entrambi hanno un contratto ancora per i prossimi anni e a mio parere il Milan farebbe bene a puntare ancora su questi giocatori. Più spazio per Antonelli? Ha appena compiuto 30 anni, può giocare ancora ad alti livelli e credo sia potenzialmente un titolare”.