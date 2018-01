Intervistato da MilanNews.it, l'agente Gianni Vitali ha fatto il punto sui suoi assistiti in rossonero, Luca Antonelli e Davide Calabria.



ANTONELLI - "Vorrei spendere due parole per Luca, che è stato spesso criticato, ma ieri ha giocato una bella partita. Non aveva i 90’ nelle gambe, ma finché è rimasto in campo ha dato tutto e di questo sono molto felice. Ho letto su alcuni giornali che il gol della Lazio è stata colpa sua, ma non sono affatto d’accordo. Mi limito solo a dire che Antonelli ha dato tutto finché è rimasto in campo, lui lotta sempre per questa maglia a cui tiene tantissimo. Non nego che ci sono stati degli interessamenti per Luca, ci sono stati dei sondaggi da parte di alcune squadre, ma nessuno del Milan mi ha mai detto di volerlo vendere e nemmeno Antonelli mi ha chiamato per dirmi di voler andare via. Ad oggi mi sento di escludere una partenza di Antonelli, ieri ha dimostrato di voler restare, di tenere al Milan e di voler andare avanti a giocare per questo club. Ad oggi, quindi, mi sento di escludere una sua partenza. Ieri ha anche festeggiato la 200^ presenza in Serie A, è un traguardo a cui lui teneva molto. Abbiamo dovuto aspettare un po’ per raggiungerlo, ma credo che ieri sera sia stata una bella serata per raggiungere un traguardo del genere".



CALABRIA "Ci sono state delle difficoltà e degli episodi di cui si è discusso molto, ma penso che il Milan abbia meritato di vincere. Gattuso ha posto le basi per costruire una grande squadre. Per cosutrire servirà tempo, ma le basi che ha messo Gattuso sono solide. Miglior prestazione di Calabria nel Milan? Credo di sì. Io mi ricordo bene anche l’ottima prestazione in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Ieri è stata la sua miglior partita per qualità e concentrazione. Io non ho mai avuto dubbi su Davide, so che tipo di giocatore è. In questo momento, al Milan tutti riescono ad esprimersi meglio. Ieri Calabria ha fatto una grande partita, ha iniziato a destra e ha chiuso a sinistra. Sono contento per lui, ora deve andare avanti a lavorare per tenere il posto da titolare che si è guadagnato con merito. Fin dal primo giorno in cui è arrivato Gattuso, sia Calabria che Antonelli mi hanno parlato bene di Rino. Con lui la squadra sta lavorando tanto e si vede in campo questo. Tutti hanno alzato il loro rendimento, sono più allenati e preparati fisicamente".